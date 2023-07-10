Путин позвонил Мирзиёеву, чтобы поздравить с победой на выборах президента Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым и поздравил его с убедительной победой на досрочных выборах президента Узбекистана.

"Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие дружественных российско-узбекистанских отношений на принципах союзничества и стратегического партнёрства", — говорится в сообщении Кремля.

Ранее лидеру Узбекистана также была направлена поздравительная телеграмма.