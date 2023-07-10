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10 июля, 07:48

Путин позвонил Мирзиёеву, чтобы поздравить с победой на выборах президента Узбекистана

Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым и поздравил его с убедительной победой на досрочных выборах президента Узбекистана.

"Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие дружественных российско-узбекистанских отношений на принципах союзничества и стратегического партнёрства", — говорится в сообщении Кремля.

Ранее лидеру Узбекистана также была направлена поздравительная телеграмма.

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Напомним, выборы президента состоялись в Узбекистане 9 июля. ЦИК уже огласил предварительные итоги, согласно которым действующий глава государства Шавкат Мирзиёев набрал 87,05% голосов. Второе место заняла кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") — первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, получившая 4,43% голосов. Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев уже объявил Мирзиёева избранным президентом. Политика также уже поздравили с победой лидеры Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана.

Александра Вишнякова
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