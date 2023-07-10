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10 июля, 10:23

Эрдоган вновь заявил, что ждёт визита Путина в Турцию в августе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что ожидает визита в страну президента России Владимира Путина.

"Мы ждём его визита в следующем месяце. Если такой визит состоится, то мы сто процентов обсудим тему [зернового коридора и украинского конфликта]", — заявил Эрдоган в эфире телеканала TRT перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюс.

Политик добавил, что не ожидает от российского коллеги смены позиции в отношении посреднических усилий Турции по урегулированию конфликта.

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Напомним, 8 июля Эрдоган уже заявлял, что рассчитывает на встречу с Путиным в Турции в августе. Об этом он сказал на следующий день после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также Лайф писал, что турецкий президент накануне созвонился с лидером США Джо Байденом.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Никонов
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