Эрдоган вновь заявил, что ждёт визита Путина в Турцию в августе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что ожидает визита в страну президента России Владимира Путина.
"Мы ждём его визита в следующем месяце. Если такой визит состоится, то мы сто процентов обсудим тему [зернового коридора и украинского конфликта]", — заявил Эрдоган в эфире телеканала TRT перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюс.
Политик добавил, что не ожидает от российского коллеги смены позиции в отношении посреднических усилий Турции по урегулированию конфликта.
Напомним, 8 июля Эрдоган уже заявлял, что рассчитывает на встречу с Путиным в Турции в августе. Об этом он сказал на следующий день после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также Лайф писал, что турецкий президент накануне созвонился с лидером США Джо Байденом.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев