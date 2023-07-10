Эрдоган вновь заявил, что ждёт визита Путина в Турцию в августе

"Мы ждём его визита в следующем месяце. Если такой визит состоится, то мы сто процентов обсудим тему [зернового коридора и украинского конфликта]", — заявил Эрдоган в эфире телеканала TRT перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюс.