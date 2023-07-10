В Кремле оценили развитие отношений Турции и Украины
Песков: РФ надеется, что отношения Киева и Анкары не будут направлены против неё
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Турции как у современного государства есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, включая Украину. Но при этом Россия надеется, что эти отношения не будут направлены против неё, отметил представитель Кремля.
"Конечно, будучи партнёрами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.
Песков также охарактеризовал отношения Москвы и Анкары как "достаточно тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные". Вместе с тем он добавил, что есть определённые вопросы, по которым стороны во мнении не сходятся.
Речь идёт о недавней ситуации с главарями "Азова"*, которые были переданы Турцией Украине. В Кремле назвали это нарушением договорённостей как со стороны Киева, так и Анкары. Согласно принятому соглашению, командиры террористического батальона должны были находиться в Турции вплоть до завершения конфликта. Москва рассчитывает получить разъяснения Анкары по этой ситуации.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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