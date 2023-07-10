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10 июля, 10:55

В Кремле оценили развитие отношений Турции и Украины

Песков: РФ надеется, что отношения Киева и Анкары не будут направлены против неё

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Турции как у современного государства есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, включая Украину. Но при этом Россия надеется, что эти отношения не будут направлены против неё, отметил представитель Кремля.

"Конечно, будучи партнёрами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков также охарактеризовал отношения Москвы и Анкары как "достаточно тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные". Вместе с тем он добавил, что есть определённые вопросы, по которым стороны во мнении не сходятся.

Песков: Ситуация с главарями "Азова" не повлияет на газовый хаб в Турции

Песков: Ситуация с главарями "Азова" не повлияет на газовый хаб в Турции

Речь идёт о недавней ситуации с главарями "Азова"*, которые были переданы Турцией Украине. В Кремле назвали это нарушением договорённостей как со стороны Киева, так и Анкары. Согласно принятому соглашению, командиры террористического батальона должны были находиться в Турции вплоть до завершения конфликта. Москва рассчитывает получить разъяснения Анкары по этой ситуации.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Pixabay

Александр Юнашев
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