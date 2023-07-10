В Кремле оценили развитие отношений Турции и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Турции как у современного государства есть абсолютное право развивать отношения с любыми странами, включая Украину. Но при этом Россия надеется, что эти отношения не будут направлены против неё, отметил представитель Кремля.

"Конечно, будучи партнёрами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков также охарактеризовал отношения Москвы и Анкары как "достаточно тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные". Вместе с тем он добавил, что есть определённые вопросы, по которым стороны во мнении не сходятся.