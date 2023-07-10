Кремль высказался о поездке Путина к Эрдогану в Турцию

Сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для встречи с Реджепом Эрдоганом пока не известны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на слова турецкого президента о том, что он ожидает приезда коллеги в августе.