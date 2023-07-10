Кремль высказался о поездке Путина к Эрдогану в Турцию
Кремль пока не определился со сроками визита Путина в Турцию
Сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для встречи с Реджепом Эрдоганом пока не известны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на слова турецкого президента о том, что он ожидает приезда коллеги в августе.
"Нет, неизвестна [дата]", — коротко ответил представитель Кремля на просьбу рассказать о сроках визита Путина.
Также Песков заявил, что российская сторона рассчитывает получить разъяснения Турции по передаче Украине главарей "Азова"*. В Кремле сочли этот шаг нарушением договорённостей как со стороны украинской власти, так и турецкой. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до завершения конфликта.
* Запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев