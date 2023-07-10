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10 июля, 10:43

Кремль высказался о поездке Путина к Эрдогану в Турцию

Кремль пока не определился со сроками визита Путина в Турцию

Сроки возможного визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для встречи с Реджепом Эрдоганом пока не известны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на слова турецкого президента о том, что он ожидает приезда коллеги в августе.

"Нет, неизвестна [дата]", — коротко ответил представитель Кремля на просьбу рассказать о сроках визита Путина.

Эрдоган вновь заявил, что ждёт визита Путина в Турцию в августе

Эрдоган вновь заявил, что ждёт визита Путина в Турцию в августе

Также Песков заявил, что российская сторона рассчитывает получить разъяснения Турции по передаче Украине главарей "Азова"*. В Кремле сочли этот шаг нарушением договорённостей как со стороны украинской власти, так и турецкой. По соглашению азовцы должны были находиться в Турции до завершения конфликта.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Юнашев
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