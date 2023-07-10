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10 июля, 14:45

Путин наградил орденом Невского писателя Александра Проханова

<p>Писатель Александр Проханов. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Писатель Александр Проханов. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского писателя, общественного деятеля Александра Проханова, автора романов "Время полдень", "Там, в Афганистане", "Теплоход "Иосиф Бродский". Соответствующий указ российского лидера размещён на официальном портале правовой информации.

"За активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Проханова А.А. — председателя общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов "Русская мечта", — поясняется в документе.

Писатель Проханов на примере сказок объяснил, в чём заключается мечта русского человека

Писатель Проханов на примере сказок объяснил, в чём заключается мечта русского человека

Ранее писатель Александр Проханов стал гостем шоу "Дайте сказать!". В ходе него автор романа "Теплоход "Иосиф Бродский" рассказал о "таинственной молекуле русского бессмертия", которая мешает Западу растоптать Россию. По оценке публициста, нам повезло жить в "победной стране", которая всегда выигрывала. Он также поведал о великих заповедях, которые делают невозможным раздел России.

Андрей Бражников
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