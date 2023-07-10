Путин наградил орденом Невского писателя Александра Проханова
Писатель Александр Проханов. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского писателя, общественного деятеля Александра Проханова, автора романов "Время полдень", "Там, в Афганистане", "Теплоход "Иосиф Бродский". Соответствующий указ российского лидера размещён на официальном портале правовой информации.
"За активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Проханова А.А. — председателя общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов "Русская мечта", — поясняется в документе.
Ранее писатель Александр Проханов стал гостем шоу "Дайте сказать!". В ходе него автор романа "Теплоход "Иосиф Бродский" рассказал о "таинственной молекуле русского бессмертия", которая мешает Западу растоптать Россию. По оценке публициста, нам повезло жить в "победной стране", которая всегда выигрывала. Он также поведал о великих заповедях, которые делают невозможным раздел России.