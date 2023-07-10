Путин наградил орденом Невского писателя Александра Проханова

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского писателя, общественного деятеля Александра Проханова, автора романов "Время полдень", "Там, в Афганистане", "Теплоход "Иосиф Бродский". Соответствующий указ российского лидера размещён на официальном портале правовой информации.