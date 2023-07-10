Дугин назвал главное достижение спецоперации

Начало спецоперации на Украине стало для России историческим моментом, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" философ Александр Дугин. По его словам, наша страна показала, что является суверенной цивилизацией, готовой защищать свои интересы и ценности при любом развитии событий.

Специальная военная операция ознаменовала становление России на путь освобождения от западной гегемонии, который, отметил философ, серьёзнее даже Октябрьской революции.

"Потому что всё же Россия и в последнее столетие романовской эпохи находилась под очень сильным влиянием Запада и зависела от Запада, и советская идеология, при всей оппозиции к капиталистическому миру, всё же строилась на западных марксистских принципах", — пояснил Дугин.

Подобного же текущему столкновению нашей страны с западной цивилизацией не было со Средневековья. Однако тогда Россия не была такой могущественной империей. "То есть это уникальный момент", — подметил философ.

Дугин добавил, что, конечно, хотелось бы достичь более быстрых, масштабных побед, денацификации и демилитаризации противника, освобождения Украины от нацистского режима и западной колонизации. Однако, пояснил философ, "ситуация очень запущенная".

"Западное влияние настолько глубоко в нашем обществе не только последние тридцать лет, но ещё и раньше. И мы считаемся частью западной цивилизации, пусть коммунистической частью одно время считали, православной частью — в другое время, просто частью в 90-е годы, суверенной частью при Путине, но в любом случае — частью западной цивилизации", — указал он.

И вдруг оказалось, что это не так. По словам Дугина, это и есть "главное и самое большое достижение специальной военной операции". А также то, что народ пошёл отстаивать нашу суверенную цивилизацию.