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10 июля, 19:08

"Застрелен в спину": В Госдуме подтвердили убийство командира подлодки "Краснодар"

Депутат Первышов выразил соболезнования семье убитого командира Ржицкого

<p>Станислав Ржицкий. Фото © Администрация Краснодара</p>

Станислав Ржицкий. Фото © Администрация Краснодара

Депутат Государственной думы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов выразил соболезнования в связи с убийством командира подлодки "Краснодар" капитана второго ранга Станислава Ржицкого.

"Сегодня в Краснодаре был застрелен в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий. Знал его ещё в качестве командира подлодки "Краснодар". Соболезную семье и всем близким Стаса", — написал в Telegram Первышов.

Парламентарий добавил, что погибший был настоящим патриотом, хорошим человеком и любящим отцом.

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Напомним, что утром 10 июля на замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого напал неизвестный. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь и скрылся. Командир подлодки скончался на месте, в Краснодаре объявлен план "Перехват". Ржицкого на Украине обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Капитан второго ранга был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец", где публикуются данные политиков, военных и даже артистов, признанных угрозой нацбезопасности Незалежной.

Ирина Фальке
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