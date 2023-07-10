"Сегодня в Краснодаре был застрелен в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий. Знал его ещё в качестве командира подлодки "Краснодар". Соболезную семье и всем близким Стаса", — написал в Telegram Первышов.

Напомним, что утром 10 июля на замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого напал неизвестный. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь и скрылся. Командир подлодки скончался на месте, в Краснодаре объявлен план "Перехват". Ржицкого на Украине обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Капитан второго ранга был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец", где публикуются данные политиков, военных и даже артистов, признанных угрозой нацбезопасности Незалежной.