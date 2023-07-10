"Застрелен в спину": В Госдуме подтвердили убийство командира подлодки "Краснодар"
Депутат Первышов выразил соболезнования семье убитого командира Ржицкого
Станислав Ржицкий. Фото © Администрация Краснодара
Депутат Государственной думы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов выразил соболезнования в связи с убийством командира подлодки "Краснодар" капитана второго ранга Станислава Ржицкого.
"Сегодня в Краснодаре был застрелен в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий. Знал его ещё в качестве командира подлодки "Краснодар". Соболезную семье и всем близким Стаса", — написал в Telegram Первышов.
Парламентарий добавил, что погибший был настоящим патриотом, хорошим человеком и любящим отцом.
Напомним, что утром 10 июля на замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого напал неизвестный. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь и скрылся. Командир подлодки скончался на месте, в Краснодаре объявлен план "Перехват". Ржицкого на Украине обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Капитан второго ранга был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец", где публикуются данные политиков, военных и даже артистов, признанных угрозой нацбезопасности Незалежной.