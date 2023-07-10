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10 июля, 19:55

СК возбудил уголовное дело об убийстве командира подлодки "Краснодар"

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту убийства командира подлодки "Краснодар" капитана второго ранга Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

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По данным следствия, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено утром 10 июля на участке местности, расположенном вблизи улицы Береговой. По поручению руководителя управления ведомства Андрея Маслова уголовное дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Правоохранители устанавливают злоумышленника и его мотивы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела.

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Напомним, что утром 10 июля на замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого напал неизвестный. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь и скрылся. Командир подлодки скончался на месте, в Краснодаре объявлен план "Перехват". Ржицкого на Украине обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Также он был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец", где публикуются данные политиков, военных и даже артистов, признанных угрозой нацбезопасности Незалежной.

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Артур Лапсаков
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