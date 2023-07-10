По данным следствия, тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено утром 10 июля на участке местности, расположенном вблизи улицы Береговой. По поручению руководителя управления ведомства Андрея Маслова уголовное дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Напомним, что утром 10 июля на замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого напал неизвестный. Убийца выстрелил ему четыре раза в спину и грудь и скрылся. Командир подлодки скончался на месте, в Краснодаре объявлен план "Перехват". Ржицкого на Украине обвиняли в запуске "Калибров" по позициям ВСУ. Также он был внесён в чистилище скандального сайта "Миротворец", где публикуются данные политиков, военных и даже артистов, признанных угрозой нацбезопасности Незалежной.