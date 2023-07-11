В Иркутской области переквалифицировали на теракт дело о нападении на военкома

26-летнего мужчину обвиняют по статьям "Террористический акт" и "Незаконные изготовление и перевозка оружия". Изначально было возбуждено дело о вооружённом нападении, но его переквалифицировали с учётом собранных доказательств. Материалы направлены в 1-й окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, осенью 2022 года житель Усть-Илимска с иными, не посвящёнными в его намерения, лицами, пришёл на встречу в актовый зал местного военного комиссариата, принеся с собой в рюкзаке заранее изготовленный обрез одноствольного ружья. В какой-то момент он подошёл к выступавшему военному комиссару и произвёл в него три прицельных выстрела из обреза, причинив тяжкий вред здоровью. После этого обвиняемый совершил поджог горючей жидкости в актовом зале. Из здания ему уйти не удалось, помешали сотрудники Росгвардии.