В Киево-Печерской лавре бьют в набат из-за захвата одного из корпусов "красными беретами"

Адвокат монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман сообщил, что силовики пытаются захватить корпус №54 Киево-Печерской лавры, называемый Дом паломника. Он опубликовал фото с места событий, на которых видно десятки сотрудников нацполиции и "красных беретов".

"Только что сообщили, что происходит захват 54-го корпуса" , — написал Чекман в Telegram-канале . По его словам, пришедшим к обители верующим угрожают разбить телефоны.

К лавре прибыли и сотрудники спецподразделения в красных беретах. Дом паломника, в который селятся только православные паломники, прибывающие в Киево-Печерскую лавру для поклонения её святыням и участия в богослужениях, оцеплен. Семинарист Михаил Працюк со своей стороны уточнил, что из-за действий властей священнослужители монастыря бьют в набат.