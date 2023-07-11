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11 июля, 05:01

В Киево-Печерской лавре бьют в набат из-за захвата одного из корпусов "красными беретами"

Адвокат монастыря Киево-Печерской лавры Чекман сообщил о захвате 54-го корпуса

<p>Киево-Печерская лавра. Фото © spzh.news</p>

Киево-Печерская лавра. Фото © spzh.news

Адвокат монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман сообщил, что силовики пытаются захватить корпус №54 Киево-Печерской лавры, называемый Дом паломника. Он опубликовал фото с места событий, на которых видно десятки сотрудников нацполиции и "красных беретов".

  • Фото © t.me / nikita_chekman
    Фото © t.me / nikita_chekman
  • Фото © t.me / nikita_chekman
    Фото © t.me / nikita_chekman
  • Фото © t.me / nikita_chekman
    Фото © t.me / nikita_chekman

Фото © t.me / nikita_chekman

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"Только что сообщили, что происходит захват 54-го корпуса", написал Чекман в Telegram-канале. По его словам, пришедшим к обители верующим угрожают разбить телефоны.

К лавре прибыли и сотрудники спецподразделения в красных беретах. Дом паломника, в который селятся только православные паломники, прибывающие в Киево-Печерскую лавру для поклонения её святыням и участия в богослужениях, оцеплен. Семинарист Михаил Працюк со своей стороны уточнил, что из-за действий властей священнослужители монастыря бьют в набат.

Напомним, на днях гонения украинских властей на УПЦ начались с новой силой. Утром 6 июля раскольники стали захватывать корпуса монастыря канонической церкви в Киево-Печерской лавре. Представители заповедника и полиция сорвали замки и проникли в 70-й корпус — резиденцию Онуфрия. Доступ посетителей был временно ограничен.

Верующие с иконами и крестами не пустили комиссию Минкульта в Киево-Печерскую лавру

Верующие с иконами и крестами не пустили комиссию Минкульта в Киево-Печерскую лавру

Андрей Бражников
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