Россиян не допустили до кубков мира по гребному слалому

Международная федерация каноэ (ICF) решила не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований, которые будут проводиться под её эгидой. Об этом проинформировала пресс-служба Федерации гребного слалома России.

"ICF ведёт работу по возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой федерации. Однако важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать Великобритания, Польша и Франция", — рассказали в федерации.