Россиян не допустили до кубков мира по гребному слалому
ICF не допустила до соревнований российских и белорусских каноистов
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Международная федерация каноэ (ICF) решила не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований, которые будут проводиться под её эгидой. Об этом проинформировала пресс-служба Федерации гребного слалома России.
"ICF ведёт работу по возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой федерации. Однако важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать Великобритания, Польша и Франция", — рассказали в федерации.
В ICF добавили, что решение о недопуске россиян и белорусов принято "после консультаций с национальными федерациями тех стран, которые принимают в этом году главные старты сезона по гребному слалому". Чемпионат мира примет Лондон, финальный этап Кубка мира — Париж, а первенство мира до 23 лет пройдёт в польском Кракове.
Ранее Лайф рассказывал, что МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до соревнований, однако только в нейтральном статусе. Причём на этом условия не заканчиваются. Гражданам РФ и Белоруссии также запрещается участвовать в командных видах спорта. При этом политологи уверены, что подобная русофобия рано или поздно окончательно похоронит большой спорт.