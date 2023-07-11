Курсы доллара и евро синхронно обвалились
Курсы доллара и евро упали ниже 90 и 99 рублей соответственно
В ходе торгов курс доллара упал ниже 90 рублей, параллельно снизился курс европейской валюты. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, на 09:35 мск курс доллара упал на 0,69% и достиг 89,79 рубля. Но уже через четыре минуты оказался на уровне 89,85 рубля. Что же касается евро, то на 09:35 мск его курс снизился на 0,51%, до 98,94 рубля. Через четыре минуты он был на уровне 98,99.
Напомним, 5 июля курс доллара превысил 91 рубль впервые с марта 2022 года. По состоянию на 15:55 того дня валюта прибавила 2,1%. Также курс евро превысил 99 рублей.
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