Курсы доллара и евро синхронно обвалились

Так, на 09:35 мск курс доллара упал на 0,69% и достиг 89,79 рубля. Но уже через четыре минуты оказался на уровне 89,85 рубля. Что же касается евро, то на 09:35 мск его курс снизился на 0,51%, до 98,94 рубля. Через четыре минуты он был на уровне 98,99.