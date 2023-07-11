Туристы с утра заполонили пляжи Анапы, наплевав на надвигающиеся шторм и смерч

Пляжи Анапы буквально переполнены отдыхающими, несмотря на экстренное предупреждение о шторме и смерче, которое действует до 12 июля включительно. Кадры с толпами отдыхающих появились в Сети.

По данным синоптиков, 11 и 12 июля на Кубани ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 23 м/с. Кроме того, возможен подъём уровня воды, имеется опасность формирования смерчей, которые, к слову, уже добрались до Туапсе. В управлении гражданской обороны и защиты населения призывают жителей и гостей курорта быть острожными и соблюдать меры безопасности.