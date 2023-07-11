Туристы с утра заполонили пляжи Анапы, наплевав на надвигающиеся шторм и смерч
Пляжи Анапы переполнены отдыхающими вопреки предупреждению о шторме и смерче
Заполненные пляжи в Анапе 11 июля 2023 года. Обложка © t.me / MoreOz
Пляжи Анапы буквально переполнены отдыхающими, несмотря на экстренное предупреждение о шторме и смерче, которое действует до 12 июля включительно. Кадры с толпами отдыхающих появились в Сети.
Заполненные пляжи в Анапе 11 июля 2023 года. Видео © t.me / MoreOz
По данным синоптиков, 11 и 12 июля на Кубани ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 23 м/с. Кроме того, возможен подъём уровня воды, имеется опасность формирования смерчей, которые, к слову, уже добрались до Туапсе. В управлении гражданской обороны и защиты населения призывают жителей и гостей курорта быть острожными и соблюдать меры безопасности.
Видимо, бесстрашным туристам и жителям курорта опасность нипочём. По словам очевидцев, на пляжах почти не осталось лежачих мест. Отдыхающие не оставляют попыток загореть под скрытыми за тучами лучами солнца.
Лайф предупреждает, что непогода представляет серьёзную опасность. 9 июля в Анапе мужчина погиб при попытке спасти тонущую женщину, несмотря на шторм и смерч. А в Адлере дельфина оглушило и прибило к берегу. Но в этот раз гибели животного удалось избежать благодаря помощи людей.