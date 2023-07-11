Аксёнов не стал менять маршрут своих передвижений из-за очередного покушения

Глава Крыма Сергей Аксёнов после предотвращённых на него покушений заявил, что никаких ограничений в плане проведения рабочих мероприятий он не вводил и маршруты передвижений не менял. По его словам, власти региона уже привыкли к опасностям.

"Как передвигался по Крыму, так и передвигаюсь", — отметил руководитель полуострова в беседе с РИА "ФедералПресс".

Также Аксёнов уточнил, что охрана и ФСБ работают профессионально, предотвращая все угрозы. Политик подчеркнул, что власти Крыма с 2014 года привыкли жить "в боевой готовности", поскольку знают, с кем имеют дело. Он указал, что никогда не считал, сколько на него готовилось покушений. При этом Аксёнов заметил, что их было больше, чем сообщалось публично.