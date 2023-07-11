Аксёнов не стал менять маршрут своих передвижений из-за очередного покушения
Аксёнов заявил, что никогда не считал, сколько на него готовилось покушений
Глава Крыма Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Глава Крыма Сергей Аксёнов после предотвращённых на него покушений заявил, что никаких ограничений в плане проведения рабочих мероприятий он не вводил и маршруты передвижений не менял. По его словам, власти региона уже привыкли к опасностям.
"Как передвигался по Крыму, так и передвигаюсь", — отметил руководитель полуострова в беседе с РИА "ФедералПресс".
Также Аксёнов уточнил, что охрана и ФСБ работают профессионально, предотвращая все угрозы. Политик подчеркнул, что власти Крыма с 2014 года привыкли жить "в боевой готовности", поскольку знают, с кем имеют дело. Он указал, что никогда не считал, сколько на него готовилось покушений. При этом Аксёнов заметил, что их было больше, чем сообщалось публично.
Напомним, 3 июля ФСБ сообщила о пресечении попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма Сергея Аксёнова. Силовики задержали россиянина, которого завербовала СБУ. Злоумышленник хотел взорвать машину Аксёнова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника. Глава региона поблагодарил службы безопасности за оперативность и профессионализм.