Падение, операции, вскрытый череп: Нейрохирург оценил шансы сына Ефремова на выздоровление
Нейрохирург Тома: Трепанация говорит о большом запасе прочности у организма Ефремова
У организма сына актёра Михаила Ефремова Николая, перенесшего трепанацию черепа, большой запас прочности, а значит, и большие шансы на восстановление. Таким прогнозом поделился с журналистами нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома.
По его словам, последствия, влияющие на состояние здоровья, обычно возникают не из-за самой операции, а от того, насколько сильно у пациента ранее пострадал мозг.
"Перенесённая операция и трепанация черепа говорит о том, что запас прочности у организма большой — и врачи делают всё возможное. Обычно трепанацию проводят в качестве экстренной и реанимационной помощи, когда нужна декомпрессия головного мозга — то есть устранение сдавливания из-за оттёка", — пояснил хирург в беседе с NEWS.ru.
Напомним, что 30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры в Москве. В крови актёра были найдены наркотики. После падения 31-летний звёздный отпрыск потерял много крови, а позже у него развилась ещё и тяжёлая анемия, из-за чего ему была назначена вазотропная поддержка. Около недели назад Николаю за одну ночь провели сразу две операции — срастили кости таза и бёдер. А накануне стало известно, что у сына Михаила Ефремова найдено уплотнение в мозге после падения из окна.
ТАСС / Артём Геодакян