Падение, операции, вскрытый череп: Нейрохирург оценил шансы сына Ефремова на выздоровление

У организма сына актёра Михаила Ефремова Николая, перенесшего трепанацию черепа, большой запас прочности, а значит, и большие шансы на восстановление. Таким прогнозом поделился с журналистами нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома.

По его словам, последствия, влияющие на состояние здоровья, обычно возникают не из-за самой операции, а от того, насколько сильно у пациента ранее пострадал мозг.