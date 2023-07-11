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11 июля, 11:46

Падение, операции, вскрытый череп: Нейрохирург оценил шансы сына Ефремова на выздоровление

Нейрохирург Тома: Трепанация говорит о большом запасе прочности у организма Ефремова

У организма сына актёра Михаила Ефремова Николая, перенесшего трепанацию черепа, большой запас прочности, а значит, и большие шансы на восстановление. Таким прогнозом поделился с журналистами нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома.

По его словам, последствия, влияющие на состояние здоровья, обычно возникают не из-за самой операции, а от того, насколько сильно у пациента ранее пострадал мозг.

"Перенесённая операция и трепанация черепа говорит о том, что запас прочности у организма большой — и врачи делают всё возможное. Обычно трепанацию проводят в качестве экстренной и реанимационной помощи, когда нужна декомпрессия головного мозга — то есть устранение сдавливания из-за оттёка", пояснил хирург в беседе с NEWS.ru.

Сыну Ефремова вскрыли череп

Сыну Ефремова вскрыли череп

Напомним, что 30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры в Москве. В крови актёра были найдены наркотики. После падения 31-летний звёздный отпрыск потерял много крови, а позже у него развилась ещё и тяжёлая анемия, из-за чего ему была назначена вазотропная поддержка. Около недели назад Николаю за одну ночь провели сразу две операции — срастили кости таза и бёдер. А накануне стало известно, что у сына Михаила Ефремова найдено уплотнение в мозге после падения из окна.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Марина Калегина
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