Российские политологи в большей степени считают президента Украины Владимира Зеленского креатурой Великобритании, поэтому после завершения спецоперации он может попытаться скрыться именно там. Однако это не гарантирует ему безопасность. Такое предположение в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" высказал политолог и генеральный директор "Института коммуникационного менеджмента" Вадим Сипров.

По его словам, Зеленский также может скрыться в одной из стран британского Содружества, например в Канаде. При этом его жизнь там вряд ли будет в безопасности, поскольку Лондон не считает необходимым церемониться с "отработанным политическим материалом". Это подтверждают в том числе и странные обстоятельства якобы самоубийства российского политика и финансиста Бориса Березовского, отметил эксперт. Он также упомянул авиакатастрофу, в которой в начале 1940-х годов погиб премьер Польши в изгнании Владислав Сикорский. Вот и получается, считает Сипров, что безопасно Зеленскому может быть только в тюрьме РФ.

"Понадобится им живой Зеленский или будет выгоднее его демонстративно убрать — сейчас можно только гадать, но такой сценарий весьма вероятен. Парадоксально, но жизнь Зеленскому могут гарантировать только в российской тюрьме, но, чтобы попасть туда, ему придётся постараться", — подчеркнул политолог, отметив, что личная охрана Зеленского состоит из иностранцев, предположительно, англичан.