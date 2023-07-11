Политолог рассказал, где может спрятаться Зеленский после СВО
Политолог Сипров: После СВО Зеленский может скрыться в Англии или Канаде
Российские политологи в большей степени считают президента Украины Владимира Зеленского креатурой Великобритании, поэтому после завершения спецоперации он может попытаться скрыться именно там. Однако это не гарантирует ему безопасность. Такое предположение в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" высказал политолог и генеральный директор "Института коммуникационного менеджмента" Вадим Сипров.
По его словам, Зеленский также может скрыться в одной из стран британского Содружества, например в Канаде. При этом его жизнь там вряд ли будет в безопасности, поскольку Лондон не считает необходимым церемониться с "отработанным политическим материалом". Это подтверждают в том числе и странные обстоятельства якобы самоубийства российского политика и финансиста Бориса Березовского, отметил эксперт. Он также упомянул авиакатастрофу, в которой в начале 1940-х годов погиб премьер Польши в изгнании Владислав Сикорский. Вот и получается, считает Сипров, что безопасно Зеленскому может быть только в тюрьме РФ.
"Понадобится им живой Зеленский или будет выгоднее его демонстративно убрать — сейчас можно только гадать, но такой сценарий весьма вероятен. Парадоксально, но жизнь Зеленскому могут гарантировать только в российской тюрьме, но, чтобы попасть туда, ему придётся постараться", — подчеркнул политолог, отметив, что личная охрана Зеленского состоит из иностранцев, предположительно, англичан.
Ранее Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить конфликт за пять минут, но ценой потери территорий. Однако Киев не пошёл бы на это. Комментируя его слова, политэксперт Владимир Джаралла рассказал, как в США поставят на место Зеленского, который поверил заявлениям Запада о своей самостоятельности.
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