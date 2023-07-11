"Занижена самооценка": Физиономист изучил лицо подозреваемого в убийстве школьницы под Челябинском

Физиономист Олег Воеводин проанализировал внешность жителя Челябинской области, который подозревается в жестокой расправе над 12-летней школьницей. В комментарии Лайфу специалист поделился выводами о фигуранте уголовного дела.

"С раннего детства это человек-одиночка по своей натуре, и если говорить дальше, то мы видим, что у него занижена адекватная самооценка. Сначала он подходит индивидуально к каждому человеку, а потом уже как со всеми начинает себя вести, то есть переходит эту грань. Обратим внимание, что всё-таки это тот человек, который умеет жить на грани, на грани жизни и смерти", — отметил Воеводин.

Собеседник Лайфа считает, что подозреваемый в убийстве прежде всего всегда старается сначала сделать всё для других, а потом только для себя. Воеводин также видит в чертах Дмитрия чрезмерную импульсивность: эмоции зачастую преобладают над его разумом. Ещё один момент, внимание на котором заострил эксперт, заключается в ловкости и умении подозреваемого выходить сухим из воды. При всём этом физиономист считает, что Дмитрий мог пойти на преступление неосознанно, так как находился под действием алкоголя.

"Отвечая на вопрос — убийца ли это или нет, то я бы сказал бы так: из-за своей головы он это сделал. Не то чтобы он ходил, думал, мечтал, у него были планы какие-то — нет. Здесь просто из-за алкоголя, так скажем, что-то стрельнуло у него. Это отнюдь не убийца, чтобы вы понимали", — резюмировал Воеводин.