Автоматы с презервативами предложили поставить в российских школах

Одной из причин ранних подростковых беременностей в российских регионах является недостаток сексуального просвещения. Таким мнением поделилась с журналистами сексолог Катерина Молния, комментируя новость о том, что в Новосибирске 11-летняя девочка стала мамой.

По словам эксперта, вместе с введением уроков полового воспитания нужно повышать доступность контрацепции, причём желательно обойтись без продавца-кассира, которого стесняются подростки. Презервативы должны быть в свободном доступе, а школьники должны уметь ими пользоваться, настаивает сексолог.

"Вендинговые автоматы с прокладками, презервативами, различными средствами контрацепции нужно ставить везде: в школах, в местах общественного пользования, в магазинах, в аптеках. Их должно быть как можно больше", — приводит слова собеседницы интернет-издание "Подмосковье сегодня".