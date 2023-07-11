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11 июля, 12:48

Автоматы с презервативами предложили поставить в российских школах

Сексолог Молния: Подростковые беременности — это следствие недостатка полового просвещения

Одной из причин ранних подростковых беременностей в российских регионах является недостаток сексуального просвещения. Таким мнением поделилась с журналистами сексолог Катерина Молния, комментируя новость о том, что в Новосибирске 11-летняя девочка стала мамой.

По словам эксперта, вместе с введением уроков полового воспитания нужно повышать доступность контрацепции, причём желательно обойтись без продавца-кассира, которого стесняются подростки. Презервативы должны быть в свободном доступе, а школьники должны уметь ими пользоваться, настаивает сексолог.

"Вендинговые автоматы с прокладками, презервативами, различными средствами контрацепции нужно ставить везде: в школах, в местах общественного пользования, в магазинах, в аптеках. Их должно быть как можно больше", — приводит слова собеседницы интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Школьница всю ночь мучилась изжогой и не догадывалась об "интересной" причине, пока утром не родила

Школьница всю ночь мучилась изжогой и не догадывалась об "интересной" причине, пока утром не родила

Ранее Лайф писал, что в Новосибирске 11-летняя школьница родила ребёнка, став самой молодой мамой в регионе за последнее десятилетие. А в Москве прошлой весной 14-летняя школьница родила на восьмом месяце беременности после изнасилования сверстником-мигрантом. Причём родители всё это время не подозревали, что их дочь находится в положении. О преступлении она тоже никому не сказала.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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