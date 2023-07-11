Стало известно, как на Западе оценивают эффективность нашей штурмовой авиации
Шойгу: Западные разведки отмечают эффективность российской штурмовой авиации
Разведки западных стран отмечают высокую эффективность российской штурмовой авиации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, иностранные специалисты внимательно анализируют работу российского военного ведомства и особенно отмечают эффективность наших линий обороны.
"Мы знаем, что результаты нашей боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО. Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника", — указал министр в интервью "Известиям".
Шойгу также отметил высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки. И этот факт, по его словам, тоже высоко отмечают на Западе.
Ранее министр обороны заявил, что ВСУ потеряли с начала контрнаступления более 26 тысяч военных и порядка трёх тысяч единиц различного вооружения. Лишь с 4 июня российскими военными было уничтожено более 1200 танков ВСУ, включая 17 "Леопардов". На этом потери Вооружённых сил Украины не заканчиваются. Также они лишились 43 американских гаубиц М777 и 46 самоходных оружий производства США, Польши и Франции. За тот же срок российские средства ПВО сбили 27 британских ракет Storm Shadow, 176 снарядов HIMARS.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ