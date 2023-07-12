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Регион
Опубликовано 12 июля 2023, 05:11

Шведский активист пообещал сжечь устав НАТО вместо Корана

Aftonbladet: Активист из Швеции решил сжечь устав НАТО вместо Корана

Шведский активист получил разрешение на сожжение Корана, но поменял своё решение в последний момент: теперь он будет жечь устав НАТО. Как пишет газета Aftonbladet, его мотивы изменились после согласия Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

29-летний активист по имени Лукас объяснил, что хотел сжечь священную книгу, чтобы хоть как-то притормозить процесс вступления Швеции в НАТО. Он извинился перед всеми, "кому эта идея причинила боль", и признался, что ему поступило много звонков от возмущённых граждан.

Проведение акции назначено на 12 июля. Она пройдёт на одной из центральных площадей города Хельсингборга, Стурторге.

В Стокгольме мусульмане вышли на митинг против акций с сожжением Корана
В Стокгольме мусульмане вышли на митинг против акций с сожжением Корана

Напомним, ранее Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. При этом политик отметил, что реальные сроки вступления Стокгольма в альянс пока назвать сложно, так как неизвестно, когда завершится процесс парламентской ратификации. А это требует немало времени. По данным турецких СМИ, это произойдёт осенью текущего года. Также сообщалось, что президент США Джо Байден приветствовал снятие Турцией вето на приём Швеции в НАТО.

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Оксана Попова
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