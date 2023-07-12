Шведский активист пообещал сжечь устав НАТО вместо Корана
Aftonbladet: Активист из Швеции решил сжечь устав НАТО вместо Корана
Шведский активист получил разрешение на сожжение Корана, но поменял своё решение в последний момент: теперь он будет жечь устав НАТО. Как пишет газета Aftonbladet, его мотивы изменились после согласия Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.
29-летний активист по имени Лукас объяснил, что хотел сжечь священную книгу, чтобы хоть как-то притормозить процесс вступления Швеции в НАТО. Он извинился перед всеми, "кому эта идея причинила боль", и признался, что ему поступило много звонков от возмущённых граждан.
Проведение акции назначено на 12 июля. Она пройдёт на одной из центральных площадей города Хельсингборга, Стурторге.
Напомним, ранее Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. При этом политик отметил, что реальные сроки вступления Стокгольма в альянс пока назвать сложно, так как неизвестно, когда завершится процесс парламентской ратификации. А это требует немало времени. По данным турецких СМИ, это произойдёт осенью текущего года. Также сообщалось, что президент США Джо Байден приветствовал снятие Турцией вето на приём Швеции в НАТО.
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