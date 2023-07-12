Шведский активист пообещал сжечь устав НАТО вместо Корана

Шведский активист получил разрешение на сожжение Корана, но поменял своё решение в последний момент: теперь он будет жечь устав НАТО. Как пишет газета Aftonbladet, его мотивы изменились после согласия Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

29-летний активист по имени Лукас объяснил, что хотел сжечь священную книгу, чтобы хоть как-то притормозить процесс вступления Швеции в НАТО. Он извинился перед всеми, "кому эта идея причинила боль", и признался, что ему поступило много звонков от возмущённых граждан.

Проведение акции назначено на 12 июля. Она пройдёт на одной из центральных площадей города Хельсингборга, Стурторге.