Песков назвал вбросом заявление о планах ЧВК "Вагнер" получить ядерное оружие

Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что ЧВК "Вагнер" во время мятежа якобы добрались до одного из ядерных хранилищ, являются вбросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Кремля нет такой информации, похоже на очередной вброс", — сказал представитель Кремля.