Регион

Уведомления отключены

12 июля, 10:31

Песков назвал вбросом заявление о планах ЧВК "Вагнер" получить ядерное оружие

Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что ЧВК "Вагнер" во время мятежа якобы добрались до одного из ядерных хранилищ, являются вбросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Кремля нет такой информации, похоже на очередной вброс", — сказал представитель Кремля.

Генерал-лейтенант Соболев процитировал Ленина, говоря о мятеже ЧВК "Вагнер"

Генерал-лейтенант Соболев процитировал Ленина, говоря о мятеже ЧВК "Вагнер"

Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. Весь следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным вёл переговоры с владельцем ЧВК Пригожиным. В итоге тот принял предложение по деэскалации ситуации. Позже стало известно, что 29 июня президент встретился с Пригожиным и командирами "Вагнера".

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Александр Юнашев
  • Новости
  • ЧВК "Вагнер"
  • Дмитрий Песков

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров