Песков назвал вбросом заявление о планах ЧВК "Вагнер" получить ядерное оружие
Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что ЧВК "Вагнер" во время мятежа якобы добрались до одного из ядерных хранилищ, являются вбросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У Кремля нет такой информации, похоже на очередной вброс", — сказал представитель Кремля.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. Весь следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным вёл переговоры с владельцем ЧВК Пригожиным. В итоге тот принял предложение по деэскалации ситуации. Позже стало известно, что 29 июня президент встретился с Пригожиным и командирами "Вагнера".
ТАСС / Эрик Романенко