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Опубликовано 12 июля 2023, 11:09

Нарышкин: Возвращение Украине командиров "Азова" нехорошо характеризует Турцию

Ситуация с передачей Турцией Украине командиров нацбатальона "Азов"* нехорошо характеризует турецкую сторону. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Он оценил действия турецкой стороны как "невыполненные обязательства". Нарышкин указал, что после этого события у СВР не было контактов с Турцией.

"Это нехорошо характеризует турецкую сторону", — сказал глава СВР в беседе с ТАСС.

Кремль рассчитывает получить от Турции разъяснения по передаче главарей "Азова" Украине
Кремль рассчитывает получить от Турции разъяснения по передаче главарей "Азова" Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля заявил о возвращении из Турции главарей "Азова"*, было опубликовано соответствующее видео. При этом по соглашению они должны были находиться в Турции до окончания конфликта. В Кремле сочли возврат азовцев нарушением договорённостей как со стороны украинских, так и со стороны турецких властей. В США заявили, что Вашингтон не причастен к возвращению командиров батальона.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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