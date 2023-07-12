Нарышкин: Возвращение Украине командиров "Азова" нехорошо характеризует Турцию

Ситуация с передачей Турцией Украине командиров нацбатальона "Азов"* нехорошо характеризует турецкую сторону. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Он оценил действия турецкой стороны как "невыполненные обязательства". Нарышкин указал, что после этого события у СВР не было контактов с Турцией.