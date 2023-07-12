Нарышкин: Возвращение Украине командиров "Азова" нехорошо характеризует Турцию
Ситуация с передачей Турцией Украине командиров нацбатальона "Азов"* нехорошо характеризует турецкую сторону. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Он оценил действия турецкой стороны как "невыполненные обязательства". Нарышкин указал, что после этого события у СВР не было контактов с Турцией.
"Это нехорошо характеризует турецкую сторону", — сказал глава СВР в беседе с ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля заявил о возвращении из Турции главарей "Азова"*, было опубликовано соответствующее видео. При этом по соглашению они должны были находиться в Турции до окончания конфликта. В Кремле сочли возврат азовцев нарушением договорённостей как со стороны украинских, так и со стороны турецких властей. В США заявили, что Вашингтон не причастен к возвращению командиров батальона.
* Запрещённая в России террористическая организация.