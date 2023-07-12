Слуцкий призвал нарастить отношения с Турцией после решения Анкары по азовцам*

Решение официальной Анкары передать Киеву командиров украинского "Азова"* является некрасивым, но это не скажется негативным образом на отношениях России и Турции — скорее наоборот, их нужно усилить. Об этом в беседе с Лайфом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий — о передаче Турцией азовцев* Украине. Видео © LIFE

"Турция — наш стратегический партнёр и таковым и останется, — ответил он на вопрос корреспондента, стоит ли теперь доверять Турции. — Что касается этого решения, [оно] откровенно некрасивое".

Слуцкий добавил, что по данному поводу Москва уже достаточно твёрдо высказалась. При этом российские власти надеются, что подобное не повторится. Но решение Турции, подчеркнул Слуцкий, следует расценивать как сигнал о необходимости наращивания отношений с Анкарой, а вовсе не гасить их, чего бы хотел Запад.

"Рассорить нас с Турцией не получится. Но будем работать, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии", — заключил Слуцкий.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 8 июля заявил о возвращении из Турции главарей "Азова"*, было опубликовано соответствующее видео. При этом по соглашению они должны были находиться в Турции до окончания конфликта. В Кремле сочли возврат азовцев* нарушением договорённостей как со стороны украинских, так и со стороны турецких властей. В США заявили, что Вашингтон непричастен к возвращению командиров батальона.