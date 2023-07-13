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12 июля, 23:53

"Црвена Звезда" разгромила "Фенербахче" и выиграла предсезонный турнир в Петербурге

"Црвена Звезда" выиграла предсезонный турнир в Петербурге, победив "Фенербахче"

Футбольный клуб "Црвена Звезда" одержал победу над командой "Фенербахче" (3:1) в товарищеском турнире Кубок PARI Премьер. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

В сербской команде голы забили Питер Олайинка, Мирко Иванич и Владимир Лучич. В итоге у команды "Црвена Звезда" — максимальные 9 очков. Ранее клуб обыграл "Зенит" (2:1) и "Нефтчи" (4:0).

"Зенит" по пенальти победил "Фенербахче" в предсезонном турнире в Петербурге

"Зенит" по пенальти победил "Фенербахче" в предсезонном турнире в Петербурге

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак подтвердил ведение переговоров с бывшим игроком московского ЦСКА Марио Фернандесом. По его словам, пока о переходе игрока говорить рано. По данным СМИ, Фернандес намерен подписать контракт с "Зенитом" сроком на два года с зарплатой два с половиной миллиона евро за сезон.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Анатолий Симоненко
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