"Црвена Звезда" разгромила "Фенербахче" и выиграла предсезонный турнир в Петербурге

В сербской команде голы забили Питер Олайинка, Мирко Иванич и Владимир Лучич. В итоге у команды "Црвена Звезда" — максимальные 9 очков. Ранее клуб обыграл "Зенит" (2:1) и "Нефтчи" (4:0).

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак подтвердил ведение переговоров с бывшим игроком московского ЦСКА Марио Фернандесом. По его словам, пока о переходе игрока говорить рано. По данным СМИ, Фернандес намерен подписать контракт с "Зенитом" сроком на два года с зарплатой два с половиной миллиона евро за сезон.