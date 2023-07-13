В результате крупного пожара в уральском селе Шайдуриха погиб человек
В результате крупного пожара в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области погиб один человек. Также известно о как минимум двух пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Департамента информационной политики.
"Медики Невьянской ЦРБ оказали необходимую помощь двум жителям, получившим ожоги при пожаре в Шайдурихе. По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая", — указано в сообщении.
По данным департамента, местный житель получил ожог ног и был отправлен в Невьянскую ЦРБ, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Ещё один мужчина получил ожог кистей, помощь ему оказали на месте.
Ранее Лайф писал, что лесной пожар в Свердловской области перекинулся на жилые дома в селе Шайдуриха. Из охваченного огнём населённого пункта начали эвакуировать местных жителей. Пламя охватило около 40 строений. Власти ввели режим ЧС в лесах Невьянского округа Свердловской области. Действовать он будет как минимум до 21 июля.
t.me / МЧС СВЕРДЛОВСК