В результате крупного пожара в уральском селе Шайдуриха погиб человек

В результате крупного пожара в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области погиб один человек. Также известно о как минимум двух пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Департамента информационной политики.

"Медики Невьянской ЦРБ оказали необходимую помощь двум жителям, получившим ожоги при пожаре в Шайдурихе. По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая", — указано в сообщении.

По данным департамента, местный житель получил ожог ног и был отправлен в Невьянскую ЦРБ, его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Ещё один мужчина получил ожог кистей, помощь ему оказали на месте.