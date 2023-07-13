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13 июля, 03:15

Крупный пожар в уральском селе Шайдуриха, охвативший десятки домов, локализован

МЧС России: Крупный пожар в селе Шайдуриха Свердловской области локализован

Возгорание в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области, где загорелось 40 строений, локализован. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадры с места ликвидации пожара в селе Шайдуриха Свердловской области. Видео © t.me / МЧС СВЕРДЛОВСК

"В 05:24 [по мск] пожар локализовали. Пожарные принимают все меры для скорейшей ликвидации пожара в селе Шайдуриха", — уточнили в пресс-службе.

Ранее Лайф сообщал, что из охваченной огнём Шайдурихи начали эвакуировать местных жителей. Пламя охватило 40 строений. Власти ввели режим ЧС в лесах Невьянского округа Свердловской области. Действовать он будет как минимум до 21 июля.

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Напомним, лесные пожары охватили Свердловскую область из-за аномальной жары. По последним данным, в регионе действуют три десятка очагов возгорания. Накануне Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге побит исторический температурный рекорд.

Обложка ©

t.me / МЧС СВЕРДЛОВСК

Оксана Попова
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