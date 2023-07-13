Крупный пожар в уральском селе Шайдуриха, охвативший десятки домов, локализован

Возгорание в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области, где загорелось 40 строений, локализован. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадры с места ликвидации пожара в селе Шайдуриха Свердловской области. Видео © t.me / МЧС СВЕРДЛОВСК

"В 05:24 [по мск] пожар локализовали. Пожарные принимают все меры для скорейшей ликвидации пожара в селе Шайдуриха", — уточнили в пресс-службе.

Ранее Лайф сообщал, что из охваченной огнём Шайдурихи начали эвакуировать местных жителей. Пламя охватило 40 строений. Власти ввели режим ЧС в лесах Невьянского округа Свердловской области. Действовать он будет как минимум до 21 июля.