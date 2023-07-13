Сотрудников завода на Урале эвакуировали из-за семейных разборок

В Екатеринбурге 20 человек эвакуировали с территории Уралмашзавода после сообщения о минировании машины одной из сотрудниц. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Предприятие производит оборудование для АЭС, экскаваторы для горнодобывающих компаний и тяжёлые мостовые краны.

По данным телеграм-канала, днём 12 июля мужчина позвонил бывшей супруге и по совместительству сотруднику торговой фирмы, офис которой находится на территории завода. Он сказал, что в бензобаке её машины заложен пластид. Авто в этот момент находилось на парковке возле предприятия. Однако прибывшие на место правоохранители нашли лишь телефон, он был обмотан изолентой и прикреплён к днищу машины в районе капота. В ходе первичного осмотра выяснилось, что взрывных веществ на гаджете нет, но точную оценку дадут сапёры после проведения экспертизы.