Названа причина пожара, уничтожившего в уральском селе десятки домов
Глава свердловского МЧС Теряев: Причина возгорания в Шайдурихе — лесной пожар
Масштабный пожар в уральском селе Шайдуриха, уничтоживший множество домов и построек, произошёл из-за возгорания в лесу. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС РФ по Свердловской области Виктор Теряев.
"Причина пожара — переход с лесного пожара. Перед населённым пунктом он вышел наверх и заскочил на первые четыре дома. В этот период времени порывы ветра уже достигали 15 метров в секунду <...> По словам местного населения, головёшки отлетали на 500 метров", — приводит его слова Ura.ru.
Теряев добавил, что как только температура повысилась, масштабы пожара возросли.
Лайф напоминает, что крупное возгорание в уральском селе Шайдуриха началось вечером 12 июля. Пожар из леса перекинулся на жилые дома в этом населённом пункте. Из охваченного огнём села эвакуировали местных жителей. Пламя охватило около 40 строений. Власти ввели режим ЧС в лесах Невьянского округа Свердловской области. Действовать он будет как минимум до 21 июля. В результате пожара погибла женщина.
Telegram / МЧС России по Свердловской области