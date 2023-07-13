Названа причина пожара, уничтожившего в уральском селе десятки домов

Масштабный пожар в уральском селе Шайдуриха, уничтоживший множество домов и построек, произошёл из-за возгорания в лесу. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС РФ по Свердловской области Виктор Теряев.

"Причина пожара — переход с лесного пожара. Перед населённым пунктом он вышел наверх и заскочил на первые четыре дома. В этот период времени порывы ветра уже достигали 15 метров в секунду <...> По словам местного населения, головёшки отлетали на 500 метров", — приводит его слова Ura.ru.

Теряев добавил, что как только температура повысилась, масштабы пожара возросли.