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13 июля, 11:56

"Списать неудачи": Эксперт рассказал, когда США могут сменить режим в Киеве

Эксперт Васильев: США поменяют режим в Киеве, если не будет военных успехов

США могут поменять режим на Украине, если в противостоянии с Россией у неё не будет военных успехов. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. Он подчеркнул, что сейчас сложно сказать, какой запас прочности есть у Киева.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский понимает: если военных успехов не будет, то Запад (я имею в виду США) может поменять режим в Киеве, списав всё на Украину. И, надо сказать, первые признаки этого есть", — отметил он в беседе с "Царьградом".

Васильев напомнил о недавнем заявлении экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который возложил на Украину ответственность за подрыв "Северных потоков". Он уверен: подобные высказывания — подтверждение того, что в США хотят "списать все неудачи на Зеленского" и на киевский режим, а также поменять руководство Украины.

Эксперт считает, что именно такой расклад вызывает нервозность у украинского лидера. При этом Зеленский прекрасно понимает, что Америка может им пожертвовать, как и многими другими марионетками, которые "пытались быть полезными для США", заключил Васильев.

Американский военный аналитик убеждён, что Украина навсегда лишилась места в НАТО

Американский военный аналитик убеждён, что Украина навсегда лишилась места в НАТО

Ранее Лайф писал про американского политолога Джона Миршаймера, который убеждён, что после победы России Украина станет государством-обрубком. Эксперт подчеркнул, что Незалежная потеряет обширные территории.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Dominika Zarzycka

Никита Осипов
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