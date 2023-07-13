Ректором РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров

"Ректором РАНХиГС при президенте РФ стал Алексей Комиссаров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Алексей Комиссаров пришёл в РАНХиГС в 2009 году в качестве преподавателя курса предпринимательства в рамках программы МВА. В 2017 году он занял должность проректора — директора Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, а в январе этого года его назначили исполняющим обязанности ректора вуза. С 2018 года Комиссаров также возглавляет президентскую платформу "Россия — страна возможностей".