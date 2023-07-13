Ректором РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров. Обложка © Telegram / Правительство России
Ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) назначен Алексей Комиссаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Ректором РАНХиГС при президенте РФ стал Алексей Комиссаров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Алексей Комиссаров пришёл в РАНХиГС в 2009 году в качестве преподавателя курса предпринимательства в рамках программы МВА. В 2017 году он занял должность проректора — директора Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, а в январе этого года его назначили исполняющим обязанности ректора вуза. С 2018 года Комиссаров также возглавляет президентскую платформу "Россия — страна возможностей".
Ранее Лайф рассказывал о том, что проректор РАНХиГС Максим Назаров задержан по делу о мошенничестве. На время следственных мероприятий ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Ранее Комиссаров счёл назначение Михаила Котюкова врио главы Красноярского края победой РАНХиГС. Тот был выпускником первого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которую называют школой губернаторов.