ФАС и Генпрокуратура РФ проверят механизм формирования цен на авиабилеты

Российские авиакомпании и аэропорты решили проверить на предмет формирования цен на авиаперевозки. Этим занимаются Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и её территориальные органы совместно с Генпрокуратурой.

"Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах", — указано сообщении ФАС.