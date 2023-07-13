ФАС и Генпрокуратура РФ проверят механизм формирования цен на авиабилеты
Российские авиакомпании и аэропорты решили проверить на предмет формирования цен на авиаперевозки. Этим занимаются Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и её территориальные органы совместно с Генпрокуратурой.
"Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах", — указано сообщении ФАС.
Проверку проводят во многих регионах страны, в том числе в Москве, Подмосковье, Приморье, Хабаровском и Красноярском краях.
Напомним, ранее совладелец Внуково Виталий Ванцев заявил, что авиабилеты на международные рейсы подорожают на 40%. По его словам, расходы перевозчиков значительно выросли, в особенности увеличилась стоимость техобслуживания самолётов из-за санкций. Однако вслед за этим в ситуацию вмешался Минтранс РФ и заявил, что заявления о росте стоимости авиаперелётов не имеют под собой оснований.
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