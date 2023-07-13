В Анкаре заявили, что объяснились с Россией по вопросу передачи Киеву азовцев*

Анкара пояснила свою позицию России по передаче Украине главарей "Азова"*. Об этом телеканалу Habertürk рассказал официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

"С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась. Напряжённости нет", — пояснил он, имея в виду отношения Анкары и Москвы.

Правда, Челик не уточнил, кто, когда и при каких условиях давал соответствующие пояснения.

Речь идёт о передаче Киеву 215 человек, среди которых главари террористического полка "Азов"* — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. По требованию России азовцы* находились в Турции.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 8 июля заявил о возвращении из Турции главарей "Азова"*, было опубликовано соответствующее видео. При этом по соглашению они должны были находиться в Турции до окончания конфликта. В Кремле сочли возврат азовцев* нарушением договорённостей как со стороны украинских, так и со стороны турецких властей. В США заявили, что Вашингтон непричастен к возвращению командиров батальона.