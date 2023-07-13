Эрдоган намерен поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с главой государства Владимиром Путиным до истечения срока действия зерновой сделки. Соответствующее заявление сделал представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Такой разговор ожидается", — сказал он в эфире телеканала Habertürk TV.

Говоря об отношениях двух стран, он подчеркнул, что кризиса в них нет и ждать его не стоит, так как лидеры России и Турции всегда "находили общий язык по чувствительным вопросам".