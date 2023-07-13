Эрдоган намерен поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с главой государства Владимиром Путиным до истечения срока действия зерновой сделки. Соответствующее заявление сделал представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
"Такой разговор ожидается", — сказал он в эфире телеканала Habertürk TV.
Говоря об отношениях двух стран, он подчеркнул, что кризиса в них нет и ждать его не стоит, так как лидеры России и Турции всегда "находили общий язык по чувствительным вопросам".
Лайф напоминает, что зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года и два раза продлевалась. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Президент РФ Владимир Путин напоминал также, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников.