Регион

Уведомления отключены

13 июля, 19:34

Эрдоган намерен поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки

<p>Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с главой государства Владимиром Путиным до истечения срока действия зерновой сделки. Соответствующее заявление сделал представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Такой разговор ожидается", — сказал он в эфире телеканала Habertürk TV.

Говоря об отношениях двух стран, он подчеркнул, что кризиса в них нет и ждать его не стоит, так как лидеры России и Турции всегда "находили общий язык по чувствительным вопросам".

"Хватит, в конце концов": Путин объяснил, может ли РФ продлить зерновую сделку

"Хватит, в конце концов": Путин объяснил, может ли РФ продлить зерновую сделку

Лайф напоминает, что зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года и два раза продлевалась. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Президент РФ Владимир Путин напоминал также, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников.

Оксана Попова
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Путин
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров