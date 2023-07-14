Японская ракета-носитель Epsilon S взорвалась в ходе испытаний двигателя
Разрабатываемая Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) ракета-носитель Epsilon S ("Эпсилон-S") взорвалась в ходе испытаний. Трансляция велась в YouTube-канале NVSlive.
Ракета взорвалась во время испытаний двигателя второй ступени примерно спустя минуту после начала диагностики. На место происшествия сразу же выдвинулись специалисты экстренных служб, а также пожарные расчёты. Причины взрыва пока не известны. О пострадавших также не сообщается.
В октябре прошлого года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) дистанционно уничтожило ракету-носитель Epsilon ("Эпсилон") с восемью спутниками на борту вскоре после пуска. Позднее агентство JAXA объяснило отклонением от траектории уничтожение ракеты со спутниками.
Unsplash