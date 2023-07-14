Японская ракета-носитель Epsilon S взорвалась в ходе испытаний двигателя

Ракета взорвалась во время испытаний двигателя второй ступени примерно спустя минуту после начала диагностики. На место происшествия сразу же выдвинулись специалисты экстренных служб, а также пожарные расчёты. Причины взрыва пока не известны. О пострадавших также не сообщается.