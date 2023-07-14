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14 июля, 09:28

"Росатом": Разгерметизация на урановом комбинате на Урале не угрожает населению

Последствия разгерметизации баллона с обеднённым гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате в Свердловской области не несут для населения никакой угрозы. Это следует из заявления госкорпорации "Росатом".

"14 июля в 09:13 по местному времени в закрытом помещении цеха № 53 Уральского электрохимического комбината произошла разгерметизация баллона с обеднённым гексафторидом урана объёмом один кубометр. <...> Инцидент оперативно локализован, не создаёт рисков для населения", — говорится в тексте.

В настоящее время проводится санитарная обработка помещения цеха, остальные работают в обычном режиме. Также специалисты провели замеры радиационного фона, результаты которых показали соответствие природным значениям — 0,17 мкЗв.

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Как уже рассказывал Лайф, в результате ЧП на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске Свердловской области погиб один человек. Персонал цеха был эвакуирован. Уточнялось, что инцидент носит локальный характер и ограничен территорией производственного участка.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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