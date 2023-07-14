Регион

Уведомления отключены

14 июля, 10:07

Песков: Вопрос о статусе ЧВК будет на рассмотрении

Вопрос о юридическом статусе частных военных компаний будет рассматриваться Правительством России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вчера президент [РФ Владимир Путин] сказал, что де-юре такого юрлица, как ЧВК "Вагнер", не существует и не существовало и что это вопрос для дополнительного изучения, рассмотрения", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ в целом назвал обсуждения о юридическом статусе ЧВК "достаточно сложными". А говоря про ожидания законодательных изменений по этому вопросу, отметил, что он будет на рассмотрении властей.

Песков назвал вбросом заявление о планах ЧВК "Вагнер" получить ядерное оружие

Песков назвал вбросом заявление о планах ЧВК "Вагнер" получить ядерное оружие

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин рассказал о статусе ЧВК "Вагнер" в России, заявив, что юридически его не существует. Вместе с тем глава государства назвал непростым правовой статус организации в нашей стране. Он уточнил, что подобные вопросы должны обсуждаться в России на уровне Государственной думы и правительства.

Обложка ©

ТАСС / Терещенко Михаил

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров