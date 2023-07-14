Песков: Вопрос о статусе ЧВК будет на рассмотрении

Вопрос о юридическом статусе частных военных компаний будет рассматриваться Правительством России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вчера президент [РФ Владимир Путин] сказал, что де-юре такого юрлица, как ЧВК "Вагнер", не существует и не существовало и что это вопрос для дополнительного изучения, рассмотрения", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ в целом назвал обсуждения о юридическом статусе ЧВК "достаточно сложными". А говоря про ожидания законодательных изменений по этому вопросу, отметил, что он будет на рассмотрении властей.