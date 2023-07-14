В Кремле отметили эффективную работу ПВО после атаки ВСУ в районе Курской АЭС
Песков — об атаке ВСУ в районе Курской АЭС: Силы ПВО России работают эффективно
Украинские войска продолжают пытаться обстреливать объекты РФ, но при каждой атаке российские системы ПВО демонстрируют свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно. Раз за разом демонстрируют свою эффективность", — сказал Песков, комментируя нанесение ВСУ ударов по территории в районе Курской АЭС.
О мощном взрыве в городе Курчатове стало известно сегодня ночью. Утром губернатор региона Роман Старовойт подтвердил, что его причиной стало падение украинского беспилотника. Никто из местных жителей, к счастью, не пострадал. Лайф узнал, что дрон ВСУ взорвался всего в четырёх километрах от Курской АЭС.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин