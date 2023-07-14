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14 июля, 10:05

В Кремле отметили эффективную работу ПВО после атаки ВСУ в районе Курской АЭС

Песков — об атаке ВСУ в районе Курской АЭС: Силы ПВО России работают эффективно

Украинские войска продолжают пытаться обстреливать объекты РФ, но при каждой атаке российские системы ПВО демонстрируют свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно. Раз за разом демонстрируют свою эффективность", — сказал Песков, комментируя нанесение ВСУ ударов по территории в районе Курской АЭС.

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О мощном взрыве в городе Курчатове стало известно сегодня ночью. Утром губернатор региона Роман Старовойт подтвердил, что его причиной стало падение украинского беспилотника. Никто из местных жителей, к счастью, не пострадал. Лайф узнал, что дрон ВСУ взорвался всего в четырёх километрах от Курской АЭС.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александр Юнашев
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