В Кремле отметили эффективную работу ПВО после атаки ВСУ в районе Курской АЭС

Украинские войска продолжают пытаться обстреливать объекты РФ, но при каждой атаке российские системы ПВО демонстрируют свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают, работают эффективно. Раз за разом демонстрируют свою эффективность", — сказал Песков, комментируя нанесение ВСУ ударов по территории в районе Курской АЭС.