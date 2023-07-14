Песков напомнил, что именно США подвигают Киев воевать до последнего украинца

Поставляя всё новые и новые вооружения, Вашингтон постоянно подвигает Киев воевать до последнего украинца. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Именно США являются застрельщиком в деле поставок всё новых и новых видов вооружений Украине, боеприпасов. Именно США постоянно подвигают Украину на то, чтобы воевать до последнего украинца", — отметил представитель Кремля.