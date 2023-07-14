Песков напомнил, что именно США подвигают Киев воевать до последнего украинца
Поставляя всё новые и новые вооружения, Вашингтон постоянно подвигает Киев воевать до последнего украинца. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Именно США являются застрельщиком в деле поставок всё новых и новых видов вооружений Украине, боеприпасов. Именно США постоянно подвигают Украину на то, чтобы воевать до последнего украинца", — отметил представитель Кремля.
Кстати, на очереди в поставках — запрещённые десятками стран кассетные боеприпасы. 7 июля США объявили о планах выделить их ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл применение этих бомб военным преступлением. 13 июля стало известно, что кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину.
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