Шольц перепутал Швецию с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на пресс-конференции в Берлине на вопрос о месте Швеции в НАТО, оговорился и вместо скандинавской страны упомянул Украину.

"Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО", — сказал немецкий канцлер, чем вызвал смешки в аудитории.