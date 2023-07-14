Шольц перепутал Швецию с Украиной
Канцлер Шольц перепутал Швецию с Украиной, отвечая на вопрос о расширении НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на пресс-конференции в Берлине на вопрос о месте Швеции в НАТО, оговорился и вместо скандинавской страны упомянул Украину.
"Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО", — сказал немецкий канцлер, чем вызвал смешки в аудитории.
Напомним, ранее Турция согласилась снять вето на приём Швеции в НАТО. В свою очередь, Стокгольм обещал Анкаре не поддерживать организации, которые та считает террористическими. Президент США Джо Байден заявил о новом этапе отношений с Турцией.
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