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Регион
Опубликовано 14 июля 2023, 14:27

Шольц перепутал Швецию с Украиной

Канцлер Шольц перепутал Швецию с Украиной, отвечая на вопрос о расширении НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на пресс-конференции в Берлине на вопрос о месте Швеции в НАТО, оговорился и вместо скандинавской страны упомянул Украину.

"Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО", — сказал немецкий канцлер, чем вызвал смешки в аудитории.

Байдена обвинили в подкупе Эрдогана ради пропуска Швеции в НАТО
Байдена обвинили в подкупе Эрдогана ради пропуска Швеции в НАТО

Напомним, ранее Турция согласилась снять вето на приём Швеции в НАТО. В свою очередь, Стокгольм обещал Анкаре не поддерживать организации, которые та считает террористическими. Президент США Джо Байден заявил о новом этапе отношений с Турцией.

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Ирина Фальке
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