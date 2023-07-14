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14 июля, 11:38

Консульское агентство Польши в Смоленске будет ликвидировано 31 августа

Консульское агентство Польши в Смоленске закроется 31 августа. Это следует из заявления МИД республики, опубликованного на сайте польского правительства.

"Учреждение будет ликвидировано 31 августа 2023 года, а его функции будет исполнять непосредственно Посольство Польши в Москве", — говорится в тексте.

В Министерстве иностранных дел Польши сочли решение России о закрытии смоленского дипучреждения "ещё одним недружественным и непонятным актом". Вместе с тем там подчеркнули, что страна оставляет за собой право принять "соответствующие ответные меры".

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Напомним, сегодня утром стало известно о решении Москвы закрыть Консульское агентство Польши в Смоленске. В связи с этим в МИД РФ был вызван посол страны Кшиштоф Краевский. Ему вручили ноту с уведомлением о закрытии агентства, а также заявили, что "вышедшая за все цивилизованные рамки" агрессивная политика польских властей и любой её "враждебный шаг не останутся без ответа" РФ.

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ТАСС / Ольга Лисинова

Николь Вербер
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