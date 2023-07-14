Консульское агентство Польши в Смоленске будет ликвидировано 31 августа

Консульское агентство Польши в Смоленске закроется 31 августа. Это следует из заявления МИД республики, опубликованного на сайте польского правительства.

"Учреждение будет ликвидировано 31 августа 2023 года, а его функции будет исполнять непосредственно Посольство Польши в Москве", — говорится в тексте.

В Министерстве иностранных дел Польши сочли решение России о закрытии смоленского дипучреждения "ещё одним недружественным и непонятным актом". Вместе с тем там подчеркнули, что страна оставляет за собой право принять "соответствующие ответные меры".