Политолог объяснил, почему Эрдогана не стоит обвинять в предательстве после выдачи азовцев*

Турция не "отвернулась от России к Западу", сообщило на неделе турецкое издание Hürriyet со ссылкой на источники в правительственных кругах. С этим утверждением согласен специалист по Ближнему Востоку и Кавказу политолог Станислав Тарасов.

В эфире радио "Комсомольская правда" эксперт подчеркнул, что "некоторые наши политологи, глядя на действия Турции (имеется в виду выдача главарей украинского батальона "Азов"* Киеву), впали в крайность". Они указывают на кризис доверия и обвиняют лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана в неверности и предательстве, но это не так.

"Дело в том, что для России Турция после развала Советского Союза стала окном на Ближний Восток, фактически она позволила нам укрепиться в этом регионе. Чтобы закрепить эти позиции, нужна была экономика. И у нас сейчас торгово-экономическое сотрудничество колоссальное", — сказал Тарасов.

По его словам, гигантский торговый оборот и превращение Турции в энергетический хаб говорят о проявлении со стороны Москвы политического доверия к Анкаре. Такой партнёр уже "не осуществляет враждебную политику", поэтому необязательно должен "идти рядом" в глобальных вопросах, пояснил политолог.