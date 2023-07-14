Политолог объяснил, почему Эрдогана не стоит обвинять в предательстве после выдачи азовцев*
Политолог Тарасов: Политическая обстановка не повлияет на отношения РФ и Турции
Турция не "отвернулась от России к Западу", сообщило на неделе турецкое издание Hürriyet со ссылкой на источники в правительственных кругах. С этим утверждением согласен специалист по Ближнему Востоку и Кавказу политолог Станислав Тарасов.
В эфире радио "Комсомольская правда" эксперт подчеркнул, что "некоторые наши политологи, глядя на действия Турции (имеется в виду выдача главарей украинского батальона "Азов"* Киеву), впали в крайность". Они указывают на кризис доверия и обвиняют лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана в неверности и предательстве, но это не так.
"Дело в том, что для России Турция после развала Советского Союза стала окном на Ближний Восток, фактически она позволила нам укрепиться в этом регионе. Чтобы закрепить эти позиции, нужна была экономика. И у нас сейчас торгово-экономическое сотрудничество колоссальное", — сказал Тарасов.
По его словам, гигантский торговый оборот и превращение Турции в энергетический хаб говорят о проявлении со стороны Москвы политического доверия к Анкаре. Такой партнёр уже "не осуществляет враждебную политику", поэтому необязательно должен "идти рядом" в глобальных вопросах, пояснил политолог.
Тем не менее в контексте реализации зерновой сделки, действие которой завершается 17 июля, Москва рассчитывает на выполнение данных ей обещаний. Иначе Россия не исключает приостановки участия в договорённостях, заявил ранее президент Владимир Путин. В свою очередь в МИД РФ отметил, что оснований для продления соглашения между Турцией, Россией и Украиной не видно. Эрдоган же считает, что у него с Путиным "общие позиции" относительно зерновой сделки, и надеется на её продление.
* Запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / Валерий Шарифулин