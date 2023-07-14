Врач объяснила, как правильно выбрать вид отпуска в зависимости от темперамента

Излишне долгий отказ от отпуска может стать причиной апатии и серьёзных проблем со здоровьем. Однако мало просто не работать в течение определённого времени, нужно ещё и делать это правильно. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По её словам, если отпуска не было давно, возникает переутомление. От обычного утомления оно отличается тем, что не исчезает после выходных. Понять это можно с помощью простого теста.

"Если выходные прошли, человек отдохнул от работы и, возможно, соскучился по ней, то всё в порядке. А вот если нет ощущения, что за выходные получилось восстановиться, то в этом случае уже рекомендуется санаторно-курортное лечение. Может быть, даже медикаментозная поддержка", — сообщила врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Чрезмерная сосредоточенность на работе не доводит до хороших последствий, подчеркнула терапевт. Если игнорировать признаки переутомления, то человек может уволиться с работы, а в худшем случае — заболеть. Организм может сигнализировать о проблеме по-разному, например язвой желудка, проблемами с поясницей и всяческими хроническими заболеваниями, пояснила Чернышова.

Специалист добавила, что в работах американских исследователей называлась рекомендуемая продолжительность отпуска. Как выяснилось, лучше всего отдыхать три недели подряд, именно такой срок позволяет ощутить себя отдохнувшим и перезаряжённым. Это звучит логично, с учётом того что раньше у путёвок в санатории был срок по три недели, отметила эксперт. Такое время позволяет акклиматизироваться, отдохнуть и выработать распорядок дня. Кроме того, важно выбрать правильный вид отдыха, основываясь на темпераменте человека, указала терапевт.

"Холерикам нужны двигательная активность или спорт — сплавы, походы в горы и т.д. Сангвиникам важна эмоциональная составляющая, им нужно чему-то радоваться, познавать новое, ездить на экскурсии и запасаться впечатлениями. А флегматики любят полежать на пляже с книжкой", — заключила медик.