"Если отпустят": Курирующий туризм вице-премьер рассказал, куда поедет в отпуск

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, курирующий туризм, рассказал Лайфу, что хотел бы этим летом отдохнуть в Крыму, правда, если его отпустят в отпуск.

Вице-премьер Чернышенко рассказал, что проведёт отпуск в Крыму. Видео © LIFE

"Я сам поеду в Крым, если отпустят. Поеду по Крымскому мосту, на поезде, как положено", — отметил Чернышенко.