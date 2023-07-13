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13 июля, 13:38

"Если отпустят": Курирующий туризм вице-премьер рассказал, куда поедет в отпуск

Вице-премьер Чернышенко заявил, что в отпуск поедет на поезде в Крым

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, курирующий туризм, рассказал Лайфу, что хотел бы этим летом отдохнуть в Крыму, правда, если его отпустят в отпуск.

Вице-премьер Чернышенко рассказал, что проведёт отпуск в Крыму. Видео © LIFE

"Я сам поеду в Крым, если отпустят. Поеду по Крымскому мосту, на поезде, как положено", — отметил Чернышенко.

Комментируя масштабные потопы в Краснодарском крае, он выразил уверенность, что совсем скоро ситуация наладится и пляжи вновь откроются для туристов.

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Лайф напоминает, что в ночь на 12 июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. В нескольких поселениях был введён режим ЧС. По последним данным, число погибших увеличилось до четырёх, также продолжаются поиски ещё двоих пропавших человек.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев
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