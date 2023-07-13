Число жертв наводнения в Туапсинском районе увеличилось до четырёх
Число погибших в результате наводнения, вызванного мощными ливнями в Краснодарском крае, увеличилось до четырёх. Как сообщает пресс-служба регионального главка СК России, тела ещё двух человек нашли в подтопленном Туапсе.
Число погибших при наводнении в Туапсинском районе увеличилось до четырёх. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю
Как рассказали в ведомстве, третьего погибшего — 58-летнего мужчину — нашли в салоне "нивы". Четвёртого — на берегу моря в посёлке Ольгинка, его личность в настоящее время устанавливается. СКР при этом отмечает, что также продолжаются поиски пропавших 23-летней девушки и 15-летнего подростка.
Отметим, что ранее была информация, что в результате наводнения погибло два человека.
Лайф напоминает, что в ночь на 12 июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. В нескольких поселениях был введён режим ЧС.
Кадр из видео Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю