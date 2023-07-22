Всемирный день мозга, День работника торговли, Панкратий-ягодник: Какие праздники и приметы 22 июля Сегодня, 22 июля 2023 года, более десяти миллионов человек отмечают в России профессиональный праздник. А ещё это день памяти защитников столицы нашей страны. Также эта дата посвящена, пожалуй, главному органу каждого из нас. 21 июля, 21:01 22 июля отмечается Всемирный день мозга. Фото © Freepik / jcomp

Всемирный день мозга

Сегодня, 22 июля 2023 года, в России и других странах отмечается такой праздник как Всемирный день мозга. Вот несколько фактов об этом событии: Учреждён в 2014 году Всемирной федерацией неврологии;

Отмечается ежегодно 22 июля, дата не смещается;

Цель дня — напомнить об опасности заболеваний мозга, распространить информацию о работе нервной системы человека;

В этот день проводятся семинары, онлайн-акции и другие мероприятия, посвящённые мозгу.

Головной мозг человека — главный орган нервной системы. Он регулирует все жизненные функции организма, контролирует поведение. По мере развития мозг становился всё сложнее, и это отражено в его нынешнем виде: у этого органа есть как древние области, которые отвечают за дыхание, обмен веществ, ориентацию в пространстве, так и относительно новые, благодаря которым у нас есть сознание.

Примечательно, что головной мозг человека — очень "дорогой в содержании" орган. На него уходит почти треть крови, пятая часть кислорода и энергии организма. Как только возникают проблемы с поставками всего этого в мозг, он начинает работать со сбоями. А любой такой сбой моментально сказывается на организме, поэтому здоровье головного мозга, его хорошее кровоснабжение, питание кислородом так важно.

Базовые рекомендации врачей здесь довольно простые. Для поддержания здоровья мозга нужно: Вести здоровый образ жизни;

Отказаться от вредных привычек;

Спать положенное количество часов;

Гулять и заниматься физкультурой;

Тренировать мозг новыми нестандартными задачами.

День работника торговли

22 июля отмечается День работника торговли. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Сегодня, 22 июля 2023 года, в России также отмечается один профессиональный праздник — День работника торговли. Рассказываем о нём: Отмечается ежегодно в четвёртую субботу июля;

В 2023 году выпадает на 22 июля;

Учреждён указом президента РФ в 2014 году;

Нерабочим днём не является, если не выпадает на выходной;

В этот день работников торговли награждают и поздравляют в коллективах, проходят корпоративы.

В России этот праздник отмечается как отдельный для работников торговли всего десять лет. С советских времён общий профессиональный день был у них с работниками жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Затем было решено выделить такой важной сфере отдельную дату.

А насколько это важная сфера для страны, можно судить по количеству людей, которые в ней заняты: в России почти 11 миллионов человек работают в различных магазинах, как обычных, так и функционирующих онлайн. Интересный факт: даже Красную площадь в Москве до начала XVII века называли Торгом. Она была популярным местом торговли, пока постепенно не превратилась в место народных гуляний, а затем — и официальных церемоний.

Сегодня, в День работника торговли, мы чествуем не только продавцов, но и представителей всех специальностей, связанных с данной сферой. Если среди ваших близких или знакомых есть такие, обязательно поздравьте их сегодня.

День защитников неба Москвы

22 июля — День защитников неба Москвы. Фото © ТАСС / Наум Грановский

Сегодня, 22 июля 2023 года, в России отмечается такой праздник, как День защитников неба Москвы. Рассказываем о нём: Установлен в честь успешного отражения авианалёта на Москву 22 июля 1941 года;

Памятная дата отмечается ежегодно 22 июля, не смещается;

Идея принадлежит народному артисту СССР Юрию Никулину, который служил в ПВО в годы войны;

В этот день в Москве проходят торжественные мероприятия у памятников, в музеях.

22 июля 1941 года, спустя месяц после нападения на СССР и начала Великой Отечественной войны, Германия решила нанести массированный авиаудар по Москве. Для этого были подготовлены более трёхсот тяжёлых бомбардировщиков. В столице СССР знали о таких планах и готовились. Были подготовлены 602 истребителя, 796 зенитных орудия среднего калибра, 248 орудий 37-миллиметрового калибра, а также сотни пулемётов, прожекторов, более ста аэростатов и шесть радиолокационных станций.

В первом немецком авианалёте на Москву участвовало до 150 самолётов (по другим данным — более 200), он продолжался в течение пяти часов в ночь на 22 июля. Истребители рассеяли стройные ряды германских бомбардировщиков ещё на подлёте к Москве, к городу смогли прорваться только отдельные из них. В обороне Москвы участвовал весь город. Школьники и женщины сооружали укрытия для зданий, помогали раненым, дежурили на крышах, тушили пожары. В ходе того удара на город было сброшено 5083 авиабомбы, погибли 103 человека. Вечером того же дня последовал второй массированный авианалёт на Москву, а всего их было до апреля 1941 года около девяти.

В Москве в районе Крылатского открыт памятник "Героям противовоздушной обороны" на месте падения первого сбитого фашистского самолета, летевшего на город. А сама площадь получила название Защитников неба.

День летнего отдыха

22 июля отмечается День летнего отдыха. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

А ещё на сегодняшнюю дату, 22 июля 2023 года, выпадает позитивный интернациональный праздник, известный и в России, — День летнего отдыха (Summer Leisure Day): Это международный неофициальный праздник;

В Интернете упоминается с 2015 года;

Отмечается ежегодно 22 июля, дата не смещается;

Главная идея — отдохнуть сегодня так, чтобы об этом можно было вспоминать зимой.

Кто придумал такой праздник, как День летнего отдыха, уже не выяснить. Ясно только, что он пришёл из англоязычной среды: там впервые упоминается. Это не мешает отмечать такой праздник и нам. Коль скоро этот день именно летнего отдыха, то первое, что приходит в голову, — это пляж. Но если погода там, где вы живёте, сегодня неблагоприятная, есть много других вариантов.

Например, можно сходить в поход, который зимой был бы немыслим. Или просто активно провести время на природе, за летними играми или просто весёлой прогулкой. Пешие гуляния по живописным местам среди самых ярких достопримечательностей, удивительных мест и звуков — это очень заманчиво.

День манго

22 июля отмечается День манго. Фото © Freepik / racool-studio

22 июля 2023 года во многих странах, а теперь и в России, отмечают очень "вкусный" праздник — День манго. Предлагаем несколько фактов о нём: Пришёл к нам из Индии, где называется Национальный день манго;

Отмечается ежегодно 22 июля, дата фиксированная;

В Индии к этой дате приурочены фестивали и другие события.

Манго — это один из плодов – национальных символов Индии, откуда и разошёлся широко по миру. Мы в России мало знаем о манго. Например, что есть примерно около 300 сортов этого плода. В одной только Индии ежегодно собирают более десяти миллионов тонн манго, чтобы часть отправлять на экспорт. В самой Индии, да и в ряде других стран Азии, этот плод используется и в народной медицине: для остановки кровотечений, укрепления сердца, улучшения работы мозга.

Плод манго — ценный источник пектина. Также в нем много витамина С (в два раза больше, чем в лайме), B1, B2 и других. Зрелые манго очень сладкие. Есть мнение, что манго полезен при затяжной депрессии: фрукт снимает нервное напряжение, избавляет от стресса и повышает настроение.

Именинники 22 июля

22 июля именины у актёра Александра Дьяченко. Фото © ТАСС / Наталья Колесникова

Сегодня, 22 июля, именины у обладателей следующих имён: Православные: Александр;

Андрей;

Иван;

Кирилл;

Михаил;

Панкрат;

Фёдор. Католические: Магдалина;

Мария. Редакция Лайфа поздравляет именинников!

Приметы 22 июля

Панкратий-ягодник

В субботу, 22 июля 2023 года, православная церковь чтит память двух священномучеников: епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. Панкратий родился в Антиохии, был современником Иисуса Христа. Когда появились известия о появлении Спасителя, отец взял мальчика посмотреть на совершаемые Христом чудеса. Повзрослев, Панкратий посвятил жизнь молитвам, был рукоположен Петром и Павлом в епископы Тавромении. Там построил храм, но был убит язычниками. Кирилл же жил во времена императора Диоклетиана, известного жестокостью к христианам. За свою веру был брошен в темницу, но сбежал. Попав на Крит, стал там епископом города Гортины. Погиб от рук язычников: был казнён уже будучи глубоким старцем.

На Руси же этот день называли по-разному: Черничный день, Панкрат-ягодник, день Панкрата и Кирилла. Черничным этот праздник прозвали, потому что к этой дате ягода уже вовсю поспевала в лесах, её начинали собирать. Считалось, что в этот день нельзя ругаться, иначе можно навлечь на себя беды. Ещё на Панкрата-ягодника старались не брать в долг, боясь обречь себя на нищету.

Приметы на Панкратия-ягодника

На Панкрата и Кирилла луна потемнела — остаток июля будет дождливым;

Радуга в небе — погода наладится;

В лесу муравейников много — зима будет суровой и долгой.

Авторы Вадим Андреев