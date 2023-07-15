Выживших после авиакатастрофы в джунглях Колумбии детей выписали из больницы

Четверо детей, выживших в колумбийских джунглях после падения самолёта, выписаны из лечебного учреждения. Об этом сообщило руководство Центральной военной больницы, где они проходили реабилитацию.

У ребят, госпитализированных 10 июня в состоянии истощения и обезвоживания, состояние хорошее. В дальнейшем профилактический осмотр будет осуществляться в Институте семейного благополучия Колумбии.

Напомним, 1 мая самолёт Cessna с отказавшим двигателем рухнул в джунглях Колумбии. Спасатели нашли место крушения только через 15 суток. Трое взрослых пассажиров погибли, а четверых детей, старшему из которых 13 лет, а младшему — 11 месяцев, обнаружить не удалось. Спустя 40 дней поисков ребята были найдены живыми в лесу. Минобороны страны показало кадры с детьми: все они были искусаны насекомыми и обезвожены.