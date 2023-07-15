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Регион
Опубликовано 15 июля 2023, 01:41
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Карлсон заставил Пенса оправдываться на сцене вопросом про поддержку Киева

Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Пенсом из-за Украины

Американский журналист Такер Карлсон и кандидат в президенты США Майк Пенс. Обложка © Кадр из видео BlazeTV

Американский журналист Такер Карлсон и кандидат в президенты США Майк Пенс. Обложка © Кадр из видео BlazeTV

Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон не сошёлся во взглядах с кандидатом в президенты США Майком Пенсом по вопросу поддержки Украины. Беседа состоялась в эфире ютуб-канала BlazeTV.

"Вы говорите, что украинцам не хватает американских танков. За последние три года каждый город в Соединённых Штатах стал намного хуже", — сказал журналист, указав на ослабление экономики, рост самоубийств, преступности и волнений в обществе.

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На Украину, по словам Карлсона, утекают десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков, а они даже не знают, где находится данная страна. В связи с этим он задался вопросом, в чём заинтересованность Штатов. Зрители встретили его слова аплодисментами.

Пенс не нашёл аргументов, чтобы опровергнуть сказанное, и заявил, что это "не его забота". По словам политика, не стоит сомневаться в способностях "величайшей нации" навести порядок в собственной стране.

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А ранее Такер Карлсон разоблачил фальшивую демократию Владимира Зеленского. Журналист напомнил о некоторых не вполне демократических методах, к которым прибегал киевский режим для укрепления власти: захват Киево-Печерской лавры, арест священников РПЦ, уничтожение политических противников и запрет абсолютно любой критики в свой адрес.

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Лариса Сафронова
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