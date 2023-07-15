Карлсон заставил Пенса оправдываться на сцене вопросом про поддержку Киева
Такер Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США Пенсом из-за Украины
Американский журналист Такер Карлсон и кандидат в президенты США Майк Пенс. Обложка © Кадр из видео BlazeTV
Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон не сошёлся во взглядах с кандидатом в президенты США Майком Пенсом по вопросу поддержки Украины. Беседа состоялась в эфире ютуб-канала BlazeTV.
"Вы говорите, что украинцам не хватает американских танков. За последние три года каждый город в Соединённых Штатах стал намного хуже", — сказал журналист, указав на ослабление экономики, рост самоубийств, преступности и волнений в обществе.
На Украину, по словам Карлсона, утекают десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков, а они даже не знают, где находится данная страна. В связи с этим он задался вопросом, в чём заинтересованность Штатов. Зрители встретили его слова аплодисментами.
Пенс не нашёл аргументов, чтобы опровергнуть сказанное, и заявил, что это "не его забота". По словам политика, не стоит сомневаться в способностях "величайшей нации" навести порядок в собственной стране.
А ранее Такер Карлсон разоблачил фальшивую демократию Владимира Зеленского. Журналист напомнил о некоторых не вполне демократических методах, к которым прибегал киевский режим для укрепления власти: захват Киево-Печерской лавры, арест священников РПЦ, уничтожение политических противников и запрет абсолютно любой критики в свой адрес.