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Регион
Опубликовано 15 июля 2023, 09:32
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Российские военные обратили в бегство ВСУ в Запорожье

Балицкий: В Запорожской области ликвидировали две украинские ДРГ

Российские военные предотвратили попытки прорыва двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

По его словам, ситуация напряжённая. ВСУ стянули пехоту к "серой зоне" контрудара, где находятся подразделения 58-й армии и батальона Судоплатова. Сегодня утром украинские военные попытались провести разведку на севере села Дорожнянка, однако были остановлены нашими подразделениями. Под миномётным огнём противник сбежал в направлении города Гуляйполе.

"На Ореховском направлении были зафиксированы две ДРГ, до 12 человек в каждой, которые выдвигались в направлении Степового и Пятихаток. Совместными слаженными действиями наших подразделений группы были обнаружены и ликвидированы", — добавил Балицкий.

В результате слаженных действий российских военных противник понёс существенные потери живой силы и "откатился назад".

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Ранее Лайф рассказывал, что подразделения ВС России уничтожили склад топлива для техники украинских морпехов в Запорожье. Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российским военным удалось поразить более 200 бойцов ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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