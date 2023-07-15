Российские военные обратили в бегство ВСУ в Запорожье

Российские военные предотвратили попытки прорыва двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

По его словам, ситуация напряжённая. ВСУ стянули пехоту к "серой зоне" контрудара, где находятся подразделения 58-й армии и батальона Судоплатова. Сегодня утром украинские военные попытались провести разведку на севере села Дорожнянка, однако были остановлены нашими подразделениями. Под миномётным огнём противник сбежал в направлении города Гуляйполе.

"На Ореховском направлении были зафиксированы две ДРГ, до 12 человек в каждой, которые выдвигались в направлении Степового и Пятихаток. Совместными слаженными действиями наших подразделений группы были обнаружены и ликвидированы", — добавил Балицкий.

В результате слаженных действий российских военных противник понёс существенные потери живой силы и "откатился назад".