"Пощёчина Зеленскому": В Госдуме похвалили главкома ВСУ Залужного за честность после слов о Крыме

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный фактически признался в своей беспомощности в вопросе наступления на Крым. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова главкома ВСУ в интервью газете The Washington Post о намерении "захватить" полуостров, "как только у него будут средства".

"Залужный признался в бессилии и фактически забил гвоздь в обещания Зеленского вернуть Крым. Украинский главнокомандующий честно признался, что сил и средств для взятия полуострова у него просто нет. И это прозвучало как пощёчина Зеленскому и его горе-стратегам", — сказал РИА "Новости" Белик.

Парламентарий отметил, что сейчас на Украине два центра вещания: команда Зеленского с "радужными сказками" о взятии Крыма и новых регионов РФ и генерал Залужный, который "оказался честнее" и признаётся, что не может даже подойти к полуострову.