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15 июля, 10:23

"Пощёчина Зеленскому": В Госдуме похвалили главкома ВСУ Залужного за честность после слов о Крыме

Депутат ГД Белик: Залужный признал своё бессилие в вопросе "захвата Крыма"

<p>Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%94%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_05.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY</p>

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный. Фото © Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный фактически признался в своей беспомощности в вопросе наступления на Крым. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова главкома ВСУ в интервью газете The Washington Post о намерении "захватить" полуостров, "как только у него будут средства".

"Залужный признался в бессилии и фактически забил гвоздь в обещания Зеленского вернуть Крым. Украинский главнокомандующий честно признался, что сил и средств для взятия полуострова у него просто нет. И это прозвучало как пощёчина Зеленскому и его горе-стратегам", — сказал РИА "Новости" Белик.

Парламентарий отметил, что сейчас на Украине два центра вещания: команда Зеленского с "радужными сказками" о взятии Крыма и новых регионов РФ и генерал Залужный, который "оказался честнее" и признаётся, что не может даже подойти к полуострову.

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Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами признался "Зеленскому", что в Белом доме не верят в способность Украины вернуть Крым в рамках нынешнего так называемого контрнаступления.

Ирина Фальке
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  • Владимир Зеленский
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  • Крым, Республика

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