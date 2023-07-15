"Пощёчина Зеленскому": В Госдуме похвалили главкома ВСУ Залужного за честность после слов о Крыме
Депутат ГД Белик: Залужный признал своё бессилие в вопросе "захвата Крыма"
Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный. Фото © Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY
Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный фактически признался в своей беспомощности в вопросе наступления на Крым. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова главкома ВСУ в интервью газете The Washington Post о намерении "захватить" полуостров, "как только у него будут средства".
"Залужный признался в бессилии и фактически забил гвоздь в обещания Зеленского вернуть Крым. Украинский главнокомандующий честно признался, что сил и средств для взятия полуострова у него просто нет. И это прозвучало как пощёчина Зеленскому и его горе-стратегам", — сказал РИА "Новости" Белик.
Парламентарий отметил, что сейчас на Украине два центра вещания: команда Зеленского с "радужными сказками" о взятии Крыма и новых регионов РФ и генерал Залужный, который "оказался честнее" и признаётся, что не может даже подойти к полуострову.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в беседе с российскими пранкерами признался "Зеленскому", что в Белом доме не верят в способность Украины вернуть Крым в рамках нынешнего так называемого контрнаступления.