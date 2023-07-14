Президент России Владимир Путин знал о намерениях властей Киева захватить Донбасс и Крым с целью этнических чисток, поэтому вовремя нанёс превентивный удар. Об этом заявил в интервью на канале Dialogue works разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер.

Эксперт напомнил, что именно "президент Владимир Зеленский начал эту войну, а не Россия". И вооружённого конфликта можно было избежать, если бы власти Украины выполнили Минские соглашения.

"Как мы теперь знаем, благодаря экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и экс-президенту Франции Франсуа Олланду, эти соглашения нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить НАТО натренировать украинскую армию", — напомнил Риттер.

Американский военный добавил, что украинцев задолго до 2022 года готовили для наступательных операций и захвата Крымского полуострова и Донбасса. Поняв этот план, Москва нанесла превентивный удар, чтобы предотвратить этнические чистки.

"Это оборонительная операция. Ни одно государство не должно сидеть и ждать, пока на него нападут", — заявил экс-разведчик.